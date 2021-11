Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : HSE renouvelle son contrat sur ASTRA information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - HSE a étendu son partenariat avec SES dans le cadre d'un nouveau contrat pluriannuel qui garantit une capacité supplémentaire pour diffuser ses trois chaînes de télévision, notamment HSE SD, HSE HD et HSE Trend, sur les satellites de SES. ' Atteignant jusqu'à 118 millions de téléspectateurs par an, HSE représente la forme de shopping la plus divertissante et offre une gamme de produits de mode, de bijoux, de beauté, de bien-être, ménagers et de maison ' indique le groupe. ' Grâce à la distribution sur les satellites ASTRA de SES, nos émissions en direct sont accessibles gratuitement et en excellente qualité à un large éventail de publics ', a déclaré Sandra Rehm, présidente du conseil d'administration de HSE.

