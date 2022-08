Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: hausse de 11% du profit net au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - SES dévoile au titre du premier semestre 2022 un profit net ajusté en amélioration de 10,6% à 168 millions d'euros, malgré une marge d'EBITDA ajusté en retrait de 1,6 point à 60,6% pour des revenus en croissance de 2,8% à 899 millions (-2,1% hors effets de changes).



L'opérateur de satellites met en avant une croissance de 2% de son activité réseaux, trajectoire qui sera encore renforcée selon lui par des gains importants avec les Réseaux ARSAT et AXESS, ou encore par l'entrée en service de SES-17.



Aussi SES se dit-il pleinement en voie de réaliser ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2022 en termes de revenus (attendus dans une fourchette allant de 1,75 à 1,81 milliard d'euros) ainsi que d'EBITDA ajusté.





