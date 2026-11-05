SES grimpe en Bourse après un T3 supérieur aux attentes

(Actualisé avec cours de Bourse, commentaires du DG et d'analystes, ajustement du Capex, détails et précisions)

par Coralie Lamarque

SES SESFg.LU grimpe d'environ 13% jeudi, après avoir publié des résultats au troisième trimestre supérieurs aux attentes, porté par les performances en défense et mobilité, ainsi que la reprise du secteur médias.

L'opérateur de satellites a enregistré 870 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le trimestre clos, alors que les attentes tablaient sur 832 millions d'euros, d'après un consensus fourni par l'entreprise.

Le groupe basé au Luxembourg a déclaré un Ebitda ajusté de 413 millions d'euros au troisième trimestre, contre un consensus à 367 millions d'euros.

Dans un communiqué, le directeur général Adel Al-Saleh souligne notamment "la forte dynamique du segment Mobilité", la solide performance de Gouvernement et Défense, ainsi qu'"une reprise soutenue dans le secteur Média".

À la Bourse de Paris, vers 09h00 GMT, l'action SESFd.PA grimpe de 13,45% pour se hisser en tête du SBF 120 .SBF120 , le titre étant en passe d'enregistrer sa meilleure séance depuis mars 2025.

Dans une note, les analystes de JP Morgan constatent un fort dépassement des attentes, bien qu'aidé par la restructuration favorable d’un contrat dans le secteur de l’aviation, avec un impact de 54 millions d'euros. Le consensus anticipait cet impact au cours du second semestre mais sans en connaître l'ampleur, d'après les analystes.

SES a dit confirmer ses objectifs annuels mais a ajusté son objectif de dépenses d'investissement, tablant désormais sur 600 millions d'euros contre 700 millions d'euros précédemment.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)