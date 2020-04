Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES Global : 'gap' sous 6,592E Cercle Finance • 21/04/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - SES Global ouvre un 'gap' sous 6,592E et replonge vers 5,56E: tous les support intermédiaires volent en éclats et ceci semble préfigurer un re-test de la zone support historique de la mi-mars au 10 avril vers 5,00/510E (qui semble relativement solide, c'est la seule bonne nouvelle).

