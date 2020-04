Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : Frank Esser élu président et dividende approuvé Cercle Finance • 02/04/2020 à 15:28









(CercleFinance.com) - SES annonce qu'à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour à Betzdorf, au Luxembourg, ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions et que son conseil d'administration a élu Frank Esser comme président. Les résolutions approuvées comprenaient notamment le dividende proposé de 0,40 euro par action A qui sera versé aux actionnaires le 23 avril. Les actionnaires ont également approuvé une réduction de la taille du conseil d'administration de 14 à 12 administrateurs. En outre, les actionnaires de l'opérateur de satellites ont élu Béatrice de Clermont-Tonnerre et Peter van Bommel pour un premier mandat de deux ans et ont élu Paul Konsbruck et Frank Esser pour un autre mandat de trois ans.

