SES fournit des services vidéo à BBC Studios

(AOF) - BBC Studios (BBCS) et sa filiale UKTV ont choisi SES pour gérer la diffusion et la distribution de plus de 50 chaînes linéaires, ainsi que les services de vidéo à la demande (VOD) associés. L'opérateur de satellites fournira des services de playout, de gestion de contenus, de distribution et de VOD, en diffusant les contenus de BBCS et UKTV au Royaume-Uni et à son réseau mondial d'affiliés.

Ces services seront diffusés dans le monde entier par SES depuis l'Europe, l'infrastructure technique de playout assurée par le nouveau site de SES Stockley Park à Londres et la gestion opérationnelle par le site de SES à Munich.

