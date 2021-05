Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : extension des capacités satellitaires de Bibel TV Cercle Finance • 31/05/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la signature d'un accord avec Bibel TV en vue de l'extension des capacités satellitaires de la chaîne chrétienne allemande. Ce contrat pluriannuel va permettre à la chaîne gratuite de renforcer ses positions orbitales sur la plateforme Astra 19,2 degrés Est, à la fois en définition standard (SD) et en haute définition (HD), explique l'opérateur. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.