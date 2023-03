SES envisagerait un rapprochement avec Intelsat

(AOF) - SES et Intelsat seraient proches d’un accord en vue d’un rapprochement, rapporte Bloomberg citant des sources proches du dossier. SES souhaiterait conclure un accord dans les prochaines semaines et une telle transaction se traduirait par la création d’une entité valorisée à 10 milliards de dollars, affirme le média. Les rivaux chercheraient à créer un géant européen des satellites capable de mieux concurrencer Elon Musk et sa constellation de satellites, Starlink. En Bourse, l’action SES gagne plus de 2% à 5,67 euros après avoir progressé jusqu’à 6,13 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.