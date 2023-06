Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: discussions avec Intelsat interrompues information fournie par Cercle Finance • 22/06/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, l'opérateur de satellites luxembourgeois SES indique que ses discussions concernant une possible combinaison avec son concurrent américain Intelsat ont été interrompues, sans donner plus de détails.



Le groupe, qui avait confirmé ces négociations le 29 mars dernier en réaction à des rumeurs de marché, rappelle qu'il avait précisé alors qu'il 'ne pouvait y avoir de certitude qu'une transaction se matérialiserait'.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.