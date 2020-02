Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : développe des services avec Enabel pour l'Afrique Cercle Finance • 12/02/2020 à 11:49









(CercleFinance.com) - L'agence belge de développement Enabel s'associe à SES pour fournir des services de communications par satellite pour les projets de développement et d'aide internationale en Afrique. ' Des solutions satellitaires apporteront la connectivité dans des régions éloignées, améliorant ainsi la vie de milliers de personnes ' indique le groupe. SES va déployer une infrastructure et des services de connectivité sur plus de 130 sites pour aider Enabel et faciliter des projets de développement dans 20 pays d'Afrique. Dans le cadre de la solution proposée, SES fournira des antennes, des installations, de la bande passante satellitaire et des services de bout en bout. ' De nombreux pays d'Afrique ont des territoires vastes ou enclavés, ce qui complique le déploiement d'une infrastructure de communication terrestre à grande échelle ', a déclaré Nicole Robinson, Senior Vice President of Global Government chez SES Networks.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.