Cercle Finance • 07/02/2020 à 14:26
SES : des services pour le contrôle des pêches de l'UE (EFCA)









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) bénéficie aujourd'hui des services de connectivité gérés par le réseau satellites à haute performance de SES Networks. Ces services permettent d'échanger des données en temps réel que ce soit sur les plateformes mobiles en mer, lors de ses opérations quotidiennes à bord des navires de patrouille, dans les airs ou sur terre. ' La connectivité haute performance fournie par SES Networks renforce les opérations de contrôle des pêches de l'UE (EFCA) ' indique le groupe.

