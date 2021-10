Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : des contenus sportifs pour le japonais SoftBank information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 10:41









(CercleFinance.com) - SES a annoncé aujourd'hui la signature avec le géant japonais de la connectivité SoftBank d'un accord portant sur l'agrégation et la distribution de contenus sportifs. Aux termes du partenariat, SES s'appuiera sur ses infrastructures satellitaires existantes ainsi que sur son réseau de fibre optique pour livrer des contenus sportifs à SoftBank, qui les commercialisera ensuite auprès de ses clients, notamment les chaînes de télévision. L'opérateur explique que la retransmission des événements sportifs sera assurée par plus de 300 antennes de liaison descendante, notamment via son nouveau site de Stockley Park à Londres. SES a également prévu d'établir une nouvelle connexion avec le réseau fibré de SoftBank. Cité dans le communiqué de SES, le conglomérat japonais explique que les compétition de tennis, de football et golf, entre autres, figurent parmi les contenus les plus prisés de ses clients, ce qui l'oblige à satisfaire une demande croissante.

