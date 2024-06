Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: démonstration réussie d'un service de relais spatial information fournie par Cercle Finance • 05/06/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - SES indique que sa filiale SES Space & Defense a réalisé avec succès la démonstration d'un premier service de relais spatial multi-orbital et multi-bande commercial, en soutien du Communications Services Project (CSP) de la NASA.



Pour cette démonstration, l'opérateur luxembourgeois s'est allié à Planet Labs, un fournisseur de premier plan de données mondiales quotidiennes sur la Terre, et a utilisé sa constellation de satellites en orbite terrestre moyenne O3b mPOWER.



SES Space & Defense et Planet Labs ont fait la preuve d'un lien de données stable, validant le matériel, le flux de données et la performance du système de bout en bout. Cette initiative aidera à créer un marché commercial pour les relais spatiaux.





