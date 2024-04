SES dans le rouge après le rachat d'Intelsat

(AOF) - SES et Intelsat annoncent un accord pour l'acquisition du second par le premier pour un montant de 3,1 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros) et certains droits à valeur conditionnelle. En Bourse, l’action SES recule de 7,07% à 4,60 euros après avoir chuté de plus de 10% hier. SES et Intelsat SA ont relancé les discussions sur une fusion potentielle en vue de créer un géant du satellite, après l'échec d'une précédente tentative l'année dernière, avait alors affirmé Bloomberg.

La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration des deux sociétés et les actionnaires d'Intelsat détenant environ 73% des actions ordinaires ont conclu des accords de soutien habituels les engageant à voter en faveur de la transaction.

La transaction aura un effet positif sur les flux de trésorerie disponibles de SES à partir de la première année.

SES prévoit 2,4 milliards d'euros de synergies (en valeur actualisée nette), dont 70% sont réalisées dans les trois ans suivant la clôture de la transaction.

La société bénéficiera d'un carnet de commandes brut de 9 milliards d'euros et affichera des revenus de 3,8 milliards d'euros et un Ebitda ajusté de 1,8 milliard d'euros.

L'opérateur de satellites s'est engagé à respecter des métriques "investment grade" avec un effet de levier net inférieur à 3 fois dans les 12 à 18 mois suivant la clôture de la transaction.

