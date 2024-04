Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: croissance de 20% du profit net ajusté au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES publie au titre du premier trimestre 2024, un profit net ajusté en croissance de 20% à 77 millions d'euros et un EBITDA ajusté en augmentation de 3,8% à 275 millions (+4,7% à changes constants).



Ses revenus ont augmenté de 1,5% à 498 millions d'euros (+2,5% hors effets de changes), la croissance de la division réseaux, tirée par les segments mobilité et gouvernement, ayant plus que compensé le recul de la division vidéo.



Pour l'ensemble de l'année en cours, SES se dit en voie de réaliser ses objectifs, et confirme donc tabler sur un EBITDA ajusté compris entre 950 millions et un milliard d'euros, ainsi que sur des revenus entre 1,94 et deux milliards.





