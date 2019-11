SES : Credit Suisse reste positive sur le dossier

(AOF) - Credit Suisse a confirmé son opinion Sous-performance et son objectif de cours de 19 euros sur SES après les dernières annonces sur la monétisation de la bande C aux Etats-Unis. La valorisation à court terme semble maintenant attrayante pour le bureau d'études, compte tenu des perspectives de croissance : SES se négocie actuellement sur la base d'une valeur d'entreprise représentant environ 7 fois l'EbITDA attendu en 2020, en dessous de sa moyenne sur 4 ans (8) et en ligne avec le secteur des télécoms en Europe.

Il estime que la monétisation de la bande C représente jusqu'à 12 euros par action, mais reconnaît que l'incertitude a augmenté.