SES: convention de prêt de 300 millions d'euros avec la BEI

(CercleFinance.com) - L'opérateur satellitaire SES a annoncé vendredi soir l'obtention d'un prêt de 300 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI).



Ce financement dispose d'une période de 18 mois pendant laquelle le groupe basé au Luxembourg pourra réaliser plusieurs tirages, sous réserve des conditions habituellement proposées par la banque européenne.



Cet emprunt prévoit l'octroi de taux fixes ou variables, ainsi qu'une maturité susceptible d'atteindre sept ans.



Dans un communiqué laconique, SES rappelle qu'il est noté 'Baa2', avec perspective 'négative' par Moody's et 'BBB', avec perspective 'stable' chez Fitch.



SES prévoit d'en dire plus sur les conditions du prêt à l'occasion d'une conférence de presse devant se tenir le 11 janvier prochain.



Pour mémoire, le groupe a annoncé vendredi le succès du lancement de ses deux nouveaux satellites de prochaine génération 'O3b mPpower' à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis Cape Canaveral en Floride.



SES a également annoncé vendredi la signature d'un contrat avec Vodafone prévoyant la fourniture de services de connectivité '4G+' dans les iles Cook, dans le Pacifique Sud, à partir de sa flotte d'appareils O3b mPower.





