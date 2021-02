Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : contrat renouvelé avec le japonais NHK Cercle Finance • 23/02/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé mardi le renouvellement de son contrat de capacités avec la chaîne télévisée publique japonaise NHK. Ce contrat pluriannuel, qui porte sur des ressources localisées sur la position orbitale 19,2 degrés Est du groupe, va permettre à NHK de continuer à diffuser ses chaînes HD en anglais auprès de 45 millions foyers européens équipés du satellite, explique SES dans un communiqué. Le groupe a également annoncé ce mardi que quatre des cinq plus grands croisiéristes mondiaux avaient opté pour son système de communications à haute performance O3b mPower, ce qui représente un carnet de commandes total de plus de 220 millions d'euros.

