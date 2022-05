Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat renouvelé avec Intersat en Afrique information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 09:41









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé mardi le renouvellement d'un contrat avec Intersat portant sur la fourniture de services Internet en Afrique.



Aux termes de l'accord, Intersat continuera de s'appuyer sur le satellite NSS-12 de SES, situé à la position orbitale 57 degrés Est, pour offrir une connectivité à large bande aux entreprises et aux particuliers.



Le partenariat entre SES et Intersat, qui fournit des services d'accès à l'Internet via satellite à des organisations et institutions gouvernementales ainsi qu'à des entreprises du secteur privé, remonte à 2010.





