SES: contrat prolongé auprès de l'armée américaine

(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi que SES Government Solutions, sa filiale exclusivement dédiée aux besoins du gouvernement américain, avait renouvelé un contrat avec l'armée américaine pour une durée qui pourrait atteindre cinq ans.



L'opérateur satellitaire luxembourgeois indique avoir remporté auprès du Commandement du renseignement et de la sécurité (Inscom) le prolongement du

contrat portant sur le réseau Trojan.



Ce contrat, initialement obtenu en 1998, prévoit la fourniture de solutions satellitaires mondiales en vue de permettre un accès à un réseau complet.



L'accord englobe également le support technique aux systèmes ainsi que des opérations de maintenance du réseau à l'échelle mondiale.



Suite à cette annonce, l'action SES affichait des gains de l'ordre de 1,2% lundi à la Bourse de Paris, surperformant largement un marché en baisse de 0,7% au même moment.





