Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat pluriannuel avec l'argentin Arsat information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 09:33









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi la signature d'un contrat pluriannuel avec l'opérateur argentin Arsat visant à proposer des services d'accès à Internet dans l'ensemble du pays.



Le groupe basé au Luxembourg précise qu'Arsat aura recours aux capacités de son tout nouveau satellite géostationnaire en bande Ka, SES-17, situé à 67 degrés Ouest.



Le contrat doit permettre à Arsat de fournir des services de connexion à Internet de qualité à l'ensemble de la population et des entreprises argentines à un coût abordable.



L'accord va également permettre à l'opérateur argentin de disposer des ressources suffisantes pour honorer son contrat avec le Ministère de l'Education, qui prévoit d'offrir un accès à Internet aux écoles publiques du pays.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.