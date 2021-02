Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : contrat élargi avec Westdeutscher Rundfunk Cercle Finance • 26/02/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - SES annonce que le radiodiffuseur allemand Westdeutscher Rundfunk (WDR) a élargi son partenariat pour obtenir un transpondeur supplémentaire pour la programmation HD sur la position orbitale Astra 19,2 degrés Est dans le cadre d'un contrat pluriannuel. À partir du 3 mars, les téléspectateurs de Rhénanie-du-Nord-Westphalie pourront recevoir l'intégralité de la programmation de WDR en qualité HD, y compris la 'WDR Lokalzeit', une émission produite par les nombreux studios locaux de WDR. 'Les téléspectateurs qui ne possèdent pas de téléviseur compatible HD continueront de recevoir la programmation de WDR en format SD jusqu'à la fin de la transmission de SD', précise l'opérateur de satellites.

