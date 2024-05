Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: contrat de connectivité avec un croisiériste en Asie information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi avoir été retenu afin de fournir des services de connectivité à bord au croisiériste asiatique Resorts World Cruises.



Aux termes du contrat, SES prévoit de déployer ses capacités de télécommunications en moyenne orbite (MEO) et en basse orbite (LEO) à destination du Genting Dream, le navire amiral de Resorts World.



Cet accord devrait permettre aux passagers d'avoir accès à des offres numériques de divertissement à haut débit, mais aussi d'achats en ligne et de choix de repas.



Un second navire, le Resorts World One, devrait être concerné dans un second temps.



SES souligne que Resorts World Cruises devient le premier croisiériste d'Asie à utiliser sa technologie SES Cruise mPowered + Starlink Pro Service, lancée l'an dernier.



Suite à cette annonce, le titre SES s'inscrivait en hausse de 2% lundi matin à la Bourse de Paris.





