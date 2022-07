Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat de connectivité avec le croisiériste MSC information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la signature d'un contrat avec Explora Journeys, la nouvelle marque de luxe du croisiériste MSC Group, à laquelle il fournira des services de connexion à Internet à bord des bateaux.



Aux termes de l'accord, les clients et l'équipage du navire Explora I, le premier paquebot mis en service dans le cadre du projet, pourront bénéficier d'une connectivité Wi-Fi à très haut débit en continu.



Ce service sera notamment assuré par le réseau O3b mPower, le système satellitaire de SES qui permet de fournir des communications à haute performance aux utilisateurs du monde entier.



Cet écosystème basé sur des satellites conçus par Boeing est censé assurer une couverture de pratiquement 400 millions de kilomètres carrés, soit l'équivalent des quatre-cinquièmes de la surface de la Terre.



Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.