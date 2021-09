Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : contrat de capacités avec le chinois CGTN information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé mercredi la signature d'un nouveau contrat de capacités avec China Global Television Network (CGTN) qui permettra au groupe de télévision chinois de diffuser trois chaînes en haute définition (HD) en Europe. Cet accord pluriannuel, qui porte sur des ressources en orbite sur la position Astra située à 19,2 degrés Est, concerne les chaînes GTN News, CGTN Documentaires et CGTN en Français. Ces trois chaînes continueront d'être proposées en définition standard (SD) avant une bascule définitive vers la HD, prévue d'ici à la fin de l'année.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.