SES: contrat de capacité avec Marlink

(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé mercredi la signature d'un contrat de capacités estimé à 'plusieurs millions d'euros' avec le fournisseur de services de connexion Marlink.



Aux termes de cet accord pluriannuel, qui porte sur les nouvelles ressources en orbite O3b mPower, Marlink pourra proposer des services de connexions satellitaires à ses clients dans des secteurs tels que la marine marchande, l'énergie ou l'industrie minière.



Il lui permettra aussi de proposer un accès réseau à ses clients propriétaires de 'superyachts', même à des distances très lointaines des côtes.



La mise en service du système de nouvelle génération O3b mPower de SES est prévu d'ici à la fin de l'année.



SES rappelle qu'il collabore avec Marlink depuis plus de 20 ans.





