SES: contrat de 3,6 M$ avec l'armée US

(CercleFinance.com) - SES Space & Defense, une filiale de SES, annonce avoir été choisie pour fournir des communications par satellite (SATCOM) en tant que service géré (SaaMS) à l'armée américaine dans le cadre d'un accord-cadre de 3,6 millions de dollars.



Le contrat a été attribué à Global Enterprise Solutions, une société acquise par SES en 2022.



Le pilote SaaMS inclut des services d'abonnement gérés de bout en bout, améliorant la connectivité SATCOM dans cinq emplacements de trois commandements (NORTHCOM, EUCOM, USINDOPACOM).



David Fields, président de SES Space & Defense, a déclaré que ce programme permettra à l'armée américaine d'acquérir facilement l'équipement et la bande passante nécessaires pour réussir les missions grâce à l'intégration de nouvelles technologies.





