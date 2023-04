Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat de 27,5 millions de dollars avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 24/04/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - SES a annoncé lundi la signature d'un contrat de 27,5 millions de dollars avec l'armée américaine, à laquelle l'opérateur va fournir des capacités de communication par satellite pendant une durée de cinq ans.



Dans le cadre de l'accord, sa filiale SES Space & Defense proposera des services satellitaires à deux unités de commandement majeures de l'US Army, le Netcom et le Forscom, en vue de l'entraînement et de la préparation des engagements sur le théâtre des opérations.



Le contrat lui a été attribué par le bureau de l'Armée américaine en charge des capacités militaires de communication par satellite (SatCom) dans le cadre d'une décision de la Defensive Information Technology Contracting Organization (DITCO), l'organe contractant de la Defense Information Systems Agency (DISA).





