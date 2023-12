Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: contrat avec une agence gouvernementale américaine information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 10:18









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mardi avoir remporté, via sa filiale américaine SES Space & Defense, un contrat de cinq ans auprès de l'organisme gouvernemental United States Agency for Global Media (USAGM).



L'accord porte sur la retransmission de contenus audio et vidéo, au moment où l'USAGM s'est donné comme objectif de diffuser de plus de 4000 heures de programmes originaux à destination d'une audience de 215 millions d'individus dans une centaine de pays.



L'USAGM - anciennement Broadcasting Board of Governors (BBG) - est l'agence du gouvernement des Etats-Unis chargée du contrôle des radios et télévisions internationales financées par le gouvernement américain.



Elle supervise plusieurs médias d'Etat financés par Washington à l'étranger, notamment Radio Free Europe ou Voice of America.



Le montant du contrat n'a pas été spécifié.





