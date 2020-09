Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : contrat avec une agence de l'US Air Force Cercle Finance • 24/09/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé jeudi la signature d'un contrat avec le laboratoire de recherche de l'US Air Force. Aux termes de l'accord, SES et son partenaire britannique Isotropic Systems conduiront pour le compte de l'armée américaine une série de tests autour d'antennes multifaisceau de nouvelle génération sur plusieurs positions orbitales. Le contrat intervient alors que le Département américain de la Défense, le premier utilisateur de capacités satellitaires au monde, explore de nouvelles technologies afin d'optimiser sa flotte en orbites moyenne (MEO), basse (LEO) et géostationnaire (GEO), explique SES. Une première phase de tests devrait être finalisée avant l'automne, avant la réalisation d'une seconde phase d'essais début 2021 Il s'agit du premier contrat en commun conclu par SES et Isotropic.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.