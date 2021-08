Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : contrat avec Microsoft pour O3b mPOWER information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES annonce que Microsoft sera le premier fournisseur de cloud client pour son système en orbite terrestre moyenne (MEO) de nouvelle génération, O3b mPOWER, à partir de l'année prochaine. Il explique que le géant informatique américain prévoit de 's'appuyer sur les services de connectivité MEO à haute-performance comme vitrine de ses solutions Azure Orbital intégrant la connectivité satellite avec les services Azure'. 'En plus de Microsoft Azure comme premier fournisseur cloud, d'autres clients d'O3b mPOWER comprennent Orange pour des réseaux entreprises et mobiles renforcés, et de grands opérateurs de croisières tels que Carnival et Virgin Voyages', ajoute SES.

