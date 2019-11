Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : chute sur une prise de position de la FCC Cercle Finance • 19/11/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - L'action de l'opérateur satellitaire luxembourgeois SES chutait de 20% après une prise de position d'Ajit Pai, le président de la Federal Communications Commission (FCC), le régulateur américain des télécommunications. Dans une série de 'tweets' et une lettre publiée hier sur son compte Twitter, Ajit Pai s'est en effet déclaré favorable au principe d'enchères ouvertes afin de libérer de la place de manière significative sur la bande de communication dite C en vue de la montée en puissance de la norme de téléphonie mobile de 5e génération (5G). M. Pai a aussi indiqué qu'il souhaitait que ce processus, qui serait conduit par la FCC et devrait rapporter de l'argent à l'Etat fédéral, soit 'rapide'. Si l'action de l'opérateur français Eutelsat souffre peu, celle de l'américain Intelsat s'est effondrée de 40% hier à Wall Street.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.