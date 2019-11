SES chute en bourse: la CBA réagit au projet de la FCC d'une enchère publique pour la libération de la bande C

L'alliance regrette que l'annonce " ne mentionne pas l'engagement crucial des opérateurs satellite titulaires dans l'exécution de la tâche complexe de reconfiguration et de transition de leurs réseaux". Elle ajoute qu'elle ne mentionne pas plus la modification fondamentale des droits conférés par les licences FCC existantes détenues par les membres de la CBA, qui seraient requises dans le cadre d'une enchère publique ".

Dans un communiqué, la CBA déclare: " Le président de la FCC a indiqué qu'il projette de tenir une enchère publique pour le spectre de bande C, ce qui représente une importante distanciation par rapport à la proposition de marché de la CBA ".

(AOF) - La C-Band Alliance (CBA), qui se compose des principaux opérateurs de satellite mondiaux, Intelsat, SES, et Telesat, a répondu à une annonce faite par le président de la Commission fédérale des communications (FCC) indiquant qu'il projette de tenir une enchère publique pour libérer le spectre satellite actuellement mis sous licence pour les membres de la C-Band Alliance.

