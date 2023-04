Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: capacités accrues pour CNT Ecuador aux Galapagos information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites SES a annoncé mercredi avoir conclu un accord d'extension de capacités avec CNT Ecuador en vue d'améliorer la connectivité des îles Galapagos.



Aux termes de l'accord, CNT va accroître de manière significative ses ressources en orbite terrestre moyenne (MEO) pour les porter de 1,5 à 2,5 gigabits par seconde.



CNT - qui prévoit de migrer par la suite sur le système de nouvelle génération O3b mPower de SES - va ainsi pouvoir proposer des services de communications 3G/4G/5G aux résidents, aux entreprises et aux touristes de l'archipel.



Les Galapagos sont situées à près de 1000 km des cotes équatoriennes.





