SES : campagne d'essais réussie avec Isotropic Systems

(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi avoir bouclé avec Isotropic Systems une campagne d'essais portant sur des antennes de nouvelle génération appelées à fournir à l'armée américaine des informations sur le champ de bataille. Ces tests conduits sur un téléport de SES basé à Port St. Lucie (Floride) ont montré que la plateforme multifaisceaux à hautes performances d'Isotropics répondait aux exigences militaires lorsqu'elle était utilisée avec les satellites O3b de SES. De nouveaux essais doivent désormais porter sur l'utilisation du dernier prototype d'antenne d'Isotropic Systems dans les liaisons avec les satellites en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre moyenne (MEO) de SES. Ces essais se termineront avant la fin de l'année, en vue d'un lancement commercial courant 2022, c'est-à-dire au moment de la mise en ligne des nouveaux satellites à haut débit O3b mPower de SES.

