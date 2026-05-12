SES : CA au T1 en ligne avec les attentes, objectifs confirmés

SES SESFd.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes et l'opérateur de satellites a confirmé ses objectifs financiers annuels.

Les revenus du groupe pour la période janvier-mars sont ressortis à 847 millions d'euros, en hausse de 80,5% sur un an à taux de changes constants et légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 829 millions dans un consensus compilé par SES.

Le groupe basé au Luxembourg a maintenu ses objectifs financiers pour 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)