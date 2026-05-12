SES-CA au T1 +80% sur un an avec l'essor de l'aviation

(Actualisé tout du long avec citations, détails, contexte)

SES SESFd.PA a fait état mardi d'un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes et a confirmé ses objectifs financiers annuels, l'opérateur de satellites citant une forte dynamique dans l'aviation et les infrastructures européennes.

Les revenus pour janvier-mars sont ressortis à 847 millions d'euros, en hausse de 80,5% sur un an à taux de changes constants et légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 829 millions dans un consensus compilé par SES. Le groupe a signé et renouvelé des contrats et accords à hauteur de 306 millions d'euros sur la période.

Le directeur général Adel Al-Saleh a souligné dans un communiqué la performance des activités "Aviation", citant les accords signés par le SES avec Japan Airlines 9201.T pour équiper plus de 40 avions long-courriers.

"Au cours de ce trimestre, notre activité 'Aviation' a tiré parti du fait que près de 600 appareils sont désormais équipés du système de connectivité en vol multi-orbites de SES, offrant ainsi un accès Internet rapide et fiable à des millions de passagers", a ajouté Adel Al-Saleh.

Il a également déclaré que les "performances solides" de l'activité "Gouvernement" était liées à l'implication de SES dans le projet européen IRIS².

Dans le segment des infrastructures européennes, SES et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) ont prolongé jusqu'en 2030 l'accord de service du satellite EGNOS GEO-1, contribuant ainsi au maintien de services de navigation de haute précision pour l'aviation et d'autres utilisateurs critiques à travers l'Europe.

Le groupe basé au Luxembourg a maintenu ses objectifs financiers pour 2026 et a déclaré rester attaché à la vision de l'Union européenne sur le développement de solutions de connectivité souveraines.

(Rédigé par Matthieu Huchet, avec Leo Marchandon, édité par Augustin Turpin)