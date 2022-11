Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: Arianespace choisie pour le lancement d'Eagle-1 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 10:06









(CercleFinance.com) - SES a annoncé mercredi avoir sélectionné la société Arianespace pour le lancement du satellite Eagle-1, un système européen de cryptographie quantique destiné aux applications de cybersécurité.



L'opérateur satellitaire précise que cette mission prévue pour le courant du quatrième trimestre 2024 sera effectuée avec un lanceur Vega depuis le centre spatial de Kourou, en Guyane française.



Le projet Eagle-1, un satellite qui évoluera en orbite terrestre basse (LEO), regroupe un consortium de 20 entreprises européennes dirigé par SES, avec le soutien de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne.



Ce satellite dédié à la distribution quantique de clés cryptographiques doit servir de clé de voûte au développement des futurs réseaux sécurisés et souverains européens.





