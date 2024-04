Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: accord pour acquérir Intelsat information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, l'opérateur de satellites SES fait part d'un accord pour acquérir 100% du capital d'Intelsat pour un montant en numéraire de 3,1 milliards de dollars, ainsi que certains droits à valeur conditionnels.



'La combinaison créera un opérateur multi-orbital plus fort avec une couverture plus grande, une résilience améliorée, une suite de solutions étendue et des ressources renforcées pour investir de façon rentable dans l'innovation', explique-t-il.



Cette transaction, approuvée unanimement par les deux conseils d'administration et des actionnaires d'Intelsat représentant environ 73% de son capital, est soumise à certaines approbations réglementaires, que SES s'attend à recevoir au second semestre 2025.





