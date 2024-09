Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SES: accord de services avec Digicel Pacific information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 14:23









(CercleFinance.com) - SES fait part d'un accord de services avec Digicel Pacific pour renforcer le réseau de ce dernier, de façon à permettre une restauration rapide des communications critiques en cas de désastres naturels dans la région du Pacifique.



Après le séisme qui a frappé les Tonga, le 26 août, et a endommagé la seule connexion intérieure par câble sous-marin de l'archipel, SES a ainsi permis de rétablir des services voix, SMS et données sur les îles Vava'u, en l'espace de six heures.



'Cette collaboration étendue utilisant le service de SES permettra à Digicel Pacific d'apporter une résilience renforcée avec une connectivité à faible latence et à large bande passante de façon flexible et rapide', affirme l'opérateur de satellites.





