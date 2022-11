Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES: accord de connectivité avec Shevon en RDC information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - SES a annoncé jeudi la signature d'un accord avec la société sud-africaine Shevon en vue de fournir des services de connectivité à une compagnie minière basée en République démocratique du Congo.



En vertu de cet accord d'une durée de deux ans, Shevon s'appuiera pour la première fois sur la plateforme satellitaire en orbite terrestre moyenne (MEO) 'O3b' de SES pour fournir une connexion à haut débit et faible latence à ce client, dont le nom n'a pas été dévoilé.





