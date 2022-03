Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

SES: accord avec Verizon autour de la bande C aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir conclu un accord avec Verizon Communications afin d'étendre l'accès de l'opérateur de téléphonie mobile basé aux États-Unis à une partie de la bande C dans certaines régions des États-Unis avant les échéances de la Federal Communication Commission (FCC) des États-Unis sur la bande C.



SES a déjà achevé sa phase I de libération accélérée de la bande C avant la première échéance de la FCC du 5 décembre 2021 et s'efforce de déplacer ses services existants de la bande 3700-4000 MHz en respectant l'échéance de la Phase II du 5 décembre 2023.



Ce nouvel accord permettra à SES d'étendre l'accès de Verizon au bloc 3700-3800 MHz sur certains marchés.



Dans ce cadre, SES installera filtres et autres équipements auxiliaires sur environ 500 sites en 2022 et recevra un paiement de la part de Verizon pouvant aller jusqu'à 170 millions de dollars sous réserve de la livraison dans le délai convenu par les parties.