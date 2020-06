Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SES : a sélectionné 2 entreprises US pour des satellites Cercle Finance • 17/06/2020 à 09:25









(CercleFinance.com) - SES annonce avoir choisi deux entreprises américaines pour construire quatre nouveaux satellites. Le groupe a sélectionné Northrop Grumman et la société Boeing pour fabriquer quatre nouveaux satellites dans le cadre du plan de compensation accélérée de la bande C de la société. Northrop Grumman livrera à SES deux satellites GeoStar-3 éprouvés en vol, chacun équipé d'une charge utile de haute qualité en bande C : SES-18 et SES-19. Boeing livrera deux satellites 702SP entièrement électriques : SES-20 et SES-21.

