SES à la tête d'un consortium pour fournir un système de cryptographie quantique par satellite

(AOF) - Un consortium de 20 entreprises européennes, dirigé par SES avec le soutien de l’Agence spatiale européenne (ESA) et de la Commission européenne, sera chargé de concevoir, développer, lancer et exploiter le système satellitaire Eagle-1 dédié à la distribution quantique de clés cryptographiques (QKD - Quantum Key Distribution), et réaliser la phase de démonstration et validation en orbite (IOV) du futur dispositif de cybersécurité paneuropéen.

SES bâtira le premier système de QKD spatial basé sur une technologie européenne, en développant et exploitant un satellite dédié en orbite terrestre basse (LEO) et en construisant un centre d'opération QKD ultra-moderne au Luxembourg. Le projet est cofinancé par l'ESA, avec la contribution de l'Allemagne, du Luxembourg, de l'Autriche, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Belgique et de la République tchèque dans le cadre du programme de recherche ARTES, ainsi que par la Commission européenne au travers du programme Horizon Europe.

Pour créer le système d'échange de clés cryptographiques ultra-sécurisées d'Eagle-1, le consortium développera la charge utile QKD, la station optique terrestre, des réseaux d'exploitation quantique évolutifs et le système de gestion de clés pour l'interface avec les infrastructures QCI nationales.

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.