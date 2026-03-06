 Aller au contenu principal
Servier rachète Day One Biopharmaceuticals pour 2,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des détails de la transaction)

Lefabricant français de médicaments Servier a déclaré vendredi qu'ilachèterait Day One Biopharmaceuticals DAWN.O pour environ 2,5 milliards de dollars,renforçant ainsison portefeuille de traitements contre les tumeurs cérébrales.

Servier paiera 21,50 dollars par action en espèces, ce qui représente une prime de 68 % par rapport à la dernière clôture de l'action Day One.

Grâce à cette transaction, Servier aura accès à Ojemda, utilisé pour le traitement du gliome pédiatrique de bas grade, la forme la plus courante de tumeur cérébrale chez l'enfant.

Servier prévoit de financer la transaction grâce à sa trésorerie et à ses investissements.

