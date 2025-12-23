ServiceNow rachète la start-up Armis spécialisée dans la cybersécurité pour 7,75 milliards de dollars

(Ajout de l'évolution de l'action au paragraphe 3)

ServiceNow NOW.N a accepté de racheter la startup de cybersécurité Armis pour 7,75 milliards de dollars en numéraire, ont annoncé les deux entreprises mardi, alors que le fabricant de logiciels d'entreprise cherche à attirer de nouveaux clients dans un contexte de risques croissants de cyberattaques.

La société vise à intégrer les fonctions de sécurité d'Armis, telles que l'analyse des appareils, la détection des menaces et la hiérarchisation des vulnérabilités, à sa plateforme basée sur l'IA, un avantage crucial face aux cyberattaques de plus en plus sophistiquées qui ont frappé des entreprises allant de Microsoft MSFT.O à UnitedHealth Group UNH.N .

Les actions de la société ServiceNow, basée à Santa Clara, en Californie, ont chuté d'environ 2 % dans les transactions de pré-marché.

Les actions de ServiceNow ont chuté de près de 12 % le 15 décembre après que Bloomberg News a fait état de l'accord potentiel avec Armis au cours du week-end. Cette chute a effacé environ 20 milliards de dollars de la valeur de marché de l'entreprise, signe que les investisseurs examinent de près les objectifs de dépenses élevés des petits acteurs de l'informatique dématérialisée.

Au cours des derniers mois, ServiceNow a acheté la société de sécurité Veza, la société d'IA Moveworks et la plateforme d'automatisation des ventes Logik.ai, anciennement Logik.io, afin d'étendre son empreinte en matière de gestion de la relation client et d'accélérer les ventes, la gestion des commandes, l'IA et les capacités de sécurité.

Armis, évaluée à 6,1 milliards de dollars lors d'un tour de table en novembre, se préparait à une introduction en bourse.

Le dernier financement de la startup a été mené par la plateforme d'investissement alternatif de Goldman Sachs GS.N . L'investisseur existant CapitalG, la branche VC d'Alphabet

GOOGL.O , a également participé au tour de table.

Armis, fondée en 2015, a dévoilé le mois dernier un plan triennal visant à atteindre un milliard de dollars de revenus récurrents annuels après avoir franchi le cap des 300 millions de dollars en août.

ServiceNow a conclu l'acquisition de Moveworks pour 2,85 milliards de dollars ce mois-ci. Elle a dépensé 506 millions de dollars pour Logik.ai, tandis que les détails financiers du rachat de Veza n'ont pas été divulgués.

L'accord avec Armis devrait être conclu au cours du second semestre 2026.