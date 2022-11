Service minimum sur les marchés avant les 'minutes' de la Fed

Côté valeurs, Elior s'est invité à la première place de l'indice SBF 120, après quatre dernières séances dans le rouge. A contrario, Vallourec et Teleperformance ont fermé la marche.

En Europe, le rythme de contraction de l'activité dans le secteur privé s'est atténué en novembre, l'indice PMI flash composite (synthèse entre l'industrie et les services) calculé par S&P Global s'appréciant de 0,5 point à 47,8. Il se maintient néanmoins sous le seuil critique des 50 points pour le cinquième mois consécutif.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en timide hausse. Le CAC 40 a progressé de 0,32 % à 6 679 points tandis que l'Euro Stoxx 50 a gagné 0,43% à 3 946 points. Aux Etats-Unis, où les marchés baisseront leur rideau demain pour cause de Thanksgiving, le Dow Jones prenait 0,28% en fin d'après-midi. Un mot d'ordre, en somme, pour résumer l'état d'esprit de la journée : la prudence des investisseurs.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.