Série d'été : BM PC 5150, le père de tous les PC

L'IBM PC junior, produit pour IBM de mars 1984 à mai 1985, a été conçu comme une variante moins coûteuse de l'IBM PC 5151 (ci-dessus). (© cc)

Malgré ses réserves sur l’utilité et le potentiel des ordinateurs personnels, le géant de l’informatique entre dans la danse en 1981 avec l’IBM PC 5150. Le nouveau venu s’impose rapidement comme un standard, entraînant toute l’industrie dans son sillage et fondant un modèle plus que jamais d’actualité, encore aujourd'hui.

Sous les ors de la salle de bal du Waldorf Astoria, un luxueux hôtel Art déco érigé sur Park Avenue, à New York, un débutant s’apprête à faire son entrée dans le grand monde.

Un drôle de débutant, âgé de 70 ans et qui règne sans partage sur l’industrie de l’informatique depuis des décennies grâce à ses gros ordinateurs. IBM, puisqu’il s’agit de lui, a cette fois convoqué la presse pour lancer un produit bien différent : l’IBM Personal Computer ou IBM PC 5150, un ordinateur personnel dessiné pour les travailleurs indépendants, les professions libérales et les familles.

Big Blue, le surnom donné à IBM, prend ainsi pied sur un marché naissant – les ventes mondiales n’ont pas dépassé 720.000 unités en 1980 –, partagé entre de multiples acteurs et autant de modèles incompatibles entre eux. L’approche retenue par IBM est radicalement différente et inédite pour l’entreprise qui a bâti sa domination sur la puissance de ses laboratoires et des innovations couvertes par d’innombrables brevets.

Cette fois, pas d’architecture propriétaire, mais des technologies et des composants standards. Un choix dicté par la nécessité de réduire le prix de revient de la machine – IBM vise un tarif proche de 1.500 dollars quand le modèle le plus abordable de sa gamme en vaut plus de 10.000 – et les délais imposés à l’équipe responsable du projet.

Travailler vite et Lire la suite sur LeRevenu.com