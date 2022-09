SergeFerrari: un CA en croissance de 18% à 170 ME information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 12:09

(CercleFinance.com) - SergeFerrari Group annonce aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2022 arrêtés par le Conseil de surveillance lors de sa réunion du 5 septembre 2022.



Au premier semestre 2022, son chiffre d'affaires est en croissance de 18 % à 170ME.



Malgré un contexte de forte inflation, SergeFerrari Group affiche une progression de 11% du REBIT par rapport au 1er semestre 2021 à 16,1 ME. Le Groupe a atténué l'impact de l'augmentation des matières premières en répercutant pour partie la hausse de ses coûts sur ses prix de vente et a poursuivi une gestion rigoureuse de ses charges de structure.



Le résultat opérationnel s'établit ainsi à 15,9 ME en comparaison de 14,0 ME au S1 2021. Le résultat net Part du Groupe qui bénéficie également de la réduction du coût de l'endettement et d'effets de change favorables, s'élève à 10,3 ME, contre 8,7 ME au S1 2021, soit une progression de 17%.



' Le Groupe est en mesure de renouveler son objectif de chiffre d'affaires révisé pour l'exercice 2022 à 335 millions d'euros et continuera d'optimiser au mieux l'organisation de ses activités dans un environnement complexe ', estime Sébastien Baril, Président du Directoire de SergeFerrari Group.