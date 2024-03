Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client SergeFerrari: RNPG divisé par trois en 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Le fabricant de toiles composites SergeFerrari Group publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,7 millions d'euros, contre 15,5 millions en 2022, ainsi qu'un REBIT de 11,3 millions, à comparer à 26,5 millions l'année précédente.



Le groupe a réalisé sur l'année écoulée un chiffre d'affaires de 327,6 millions d'euros, soit une baisse de 3,3% en données publiées et de 6,8% à périmètre et change constants, impacté par la contraction de ses marchés historiques en Europe.



Il proposera à l'AG du 16 mai un dividende de 0,12 euro par action au titre de 2023, mis en paiement en juillet prochain. Par ailleurs, Philippe Brun, membre du directoire, a fait valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions opérationnelles le 31 mars.





